Около 200 объектов водоснабжения обновляют в Подмосковье в этом году

В поселке Здравница в Мытищах стартовала комплексная замена инженерных коммуникаций. Проект реализуется в рамках госпрограммы по развитию инфраструктуры и энергоэффективности. Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев, всего по области в работе сейчас находится почти 200 объектов.

По словам министра, специалисты устанавливают станции водоподготовки и обезжелезивания, модернизируют очистные сооружения и насосные станции, а также автоматизируют процессы для сокращения ручного труда.

«Много мероприятий проводится и с точки зрения автоматизации объектов, чтобы максимально высвободить ручной труд», — сказал министр Кирилл Григорьев.

Общая протяженность обновляемых сетей в Здравнице составляет 7,4 километра, из которых 4,6 километра — водопроводные трубы и 2,8 километра — канализационные. Замена затронет весь поселок, включая территорию жилых домов, детского сада и противотуберкулезного диспансера.

Бригады приступили к работам в апреле. Старые стальные трубы заменяют на пластиковые, срок службы которых превышает 50 лет. Также обновят 37 водопроводных и 111 канализационных колодцев. На сегодняшний день уложено около 30% новых сетей.

Ремонтные работы синхронизированы с благоустройством дворов и укладкой асфальта, чтобы минимизировать неудобства для жителей. После завершения всех этапов абонентов переключат на новые сети, подключенные к водозаборному узлу и модернизированным очистным сооружениям. Завершить проект планируется до конца года.