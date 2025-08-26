Около 200 новых педагогов начнут работать в школах Ленинского округа с 1 сентября

Новые квалифицированные кадры привлекли в образовательные учреждения Ленинского округа в этом году. Уже в День знаний к работе приступят 196 специалистов.

Среди них 49 молодых педагогов, четыре выпускника вузов этого года и один преподаватель, которого привлекли в рамках областной программы «ТОП-100».

«Ленинский округ динамично развивается, строятся новые социальные объекты и открываются дополнительные классы в существующих школах из-за увеличения числа детей. Прилагаем значительные усилия для обеспечения соответствия кадровой обеспеченности созданию новых учебных мест», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Преимущественно педагогов набирали в новые образовательные учреждения. Это, к примеру, школа в жилом комплексе «Пригород Лесное», учреждение в деревне Коробово и жилом комплексе «Римский».

Отметим, что в округе активно поддерживают педагогических работников. Так, 220 молодым специалистам выплачивают ежемесячную надбавку — пять тысяч рублей. Почти 400 педагогам компенсируют затраты на аренду жилья, еще девять педагогов смогли купить собственное жилье в 2025 году.