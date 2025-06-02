Около 200 незаконных рекламных объявлений убрали в Истре

Коммунальные службы в Истре сняли почти 200 нелегальных рекламных объявлений. Также за прошлую неделю закрасили более 40 вандальных надписей и граффити.

В Истре борются с любыми видами незаконной рекламы: снимают листовки, наклейки и баннеры на фасадах домов, дверях подъездов, столбах, заборах, деревьях, автобусных остановках. Все это нарушает правила размещения наружной рекламы, а также портит архитектурный облик населенных пунктов округа.

С начала потепления подобных случаев стало в разы больше. Сотрудники коммунальных служб в ежедневном режиме ведут мониторинг таких объявлений. Также специалисты закрашивают вандальные надписи и граффити, которые тоже периодически появляются на зданиях, ограждениях, детских площадках и прочих объектах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.