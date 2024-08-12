Около 200 нелегальных перевозчиков стройотходов выявили в Ленинском округе в августе

С начала августа в Ленинском округе выявили около 200 незаконных перевозчиков строительных отходов. Суммарно нарушителей оштрафовали на 5,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Больше всего штрафов выписали водителям, которые перевозили отходы по трассам М-4 «Дон», А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», а также на участке М-5 «Урал».

«Круглосуточная система видеонаблюдения помогает эффективно фиксировать нарушителей в любое время суток. Далее в упрощенном режиме для недобросовестных автовладельцев формируется штраф», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Напомним, для перевозки строительных отходов необходимо оформить специальный талон. Сделать это можно на портале госуслуг за десять минут.

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