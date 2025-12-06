Около 200 метров канализационных сетей промыли во Фрязине за неделю

Специалисты Межрайоного Щелковского водоканала промыли 195 метров канализационных сетей во Фрязине. Работы провели по шести адресам, сообщили в подмосковном МинЖКХ.

Рабочие провели соответствующие мероприятия на Луговой улице у дома № 29, Центральной около дома № 10, Московской рядом с домами № 2А и Б, Ленина у дома № 14А и Полевой недалеко от дома № 8.

Кроме того, во Фрязине прошел ремонт и обслуживание трех колодцев — на улицах Московской вблизи дома № 2Б, на пересечении улиц Горького и Матросова, а также на улице Нахимова у дома № 1.

Также работы по устранению засоров организовали в поселке Фряново на Первомайской улице в доме № 24 и Полевой в доме № 15.

Жителей Подмосковья призвали не смывать в канализацию запрещенные водонерастворимые материалы. Это поможет сохранить чистоту и работоспособность системы водоотведения региона.