Около 200 медиков получили земельные участки в Раменском
Реализация Народной программы партии «Единая Россия» в сфере жилья активно продолжается в муниципалитете. Медики и учителя могут воспользоваться практически всеми существующими мерами поддержки.
Московская область активно привлекает квалифицированные кадры в социальную сферу, предлагая комплексные программы поддержки. В прошлом году фельдшер Таиса Прокопьева осуществила свою мечту. Специалист 44 года помогала жителям Крайнего Севера. Очень ждала государственный жилищный сертификат и получила его в Раменском. Теперь она сможет быть ближе к семье — дочерям и внукам.
В Раменском округе 196 специалистов смогли стать участниками программы «Земля врачам». Также уже сейчас многие получают служебное жилье, компенсацию за аренду.
«Совет депутатов принял такое решение: мы компенсируем нашим медицинским работникам аренду жилья в размере 25 тысяч рублей ежемесячно. Такой подход позволяет не только привлечь кадры, но и закрепить на местах. То есть наши врачи пользуются и социальной, и бюджетной ипотекой», — отметил депутат фракции «Единая Россия» Игорь Мусаелян.
В 2025 году врач Быковской поликлиники Александр Попов стал участником программы «Социальная ипотека», при которой от региона покрывается 50% стоимости жилья и основной долг в течение 10 лет. Всего за четыре года счастливыми обладателями жилищной субсидии в Подмосковье стали 1700 специалистов.
«Важно, что эта работа ведется системно и на перспективу. Планы на 2026 год по выдаче свидетельств еще двум сотням специалистов подтверждают: „Единая Россия“ и правительство Московской области не снижают темпов. Это и есть воплощение тех положений Народной программы, которые касаются адресной поддержки бюджетников, защиты их прав и создания условий для достойной жизни», — подчеркнул депутат Государственной думы Александр Коган.