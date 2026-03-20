Около 200 медиков получили земельные участки в Раменском

Реализация Народной программы партии «Единая Россия» в сфере жилья активно продолжается в муниципалитете. Медики и учителя могут воспользоваться практически всеми существующими мерами поддержки.

Московская область активно привлекает квалифицированные кадры в социальную сферу, предлагая комплексные программы поддержки. В прошлом году фельдшер Таиса Прокопьева осуществила свою мечту. Специалист 44 года помогала жителям Крайнего Севера. Очень ждала государственный жилищный сертификат и получила его в Раменском. Теперь она сможет быть ближе к семье — дочерям и внукам.

В Раменском округе 196 специалистов смогли стать участниками программы «Земля врачам». Также уже сейчас многие получают служебное жилье, компенсацию за аренду.

«Совет депутатов принял такое решение: мы компенсируем нашим медицинским работникам аренду жилья в размере 25 тысяч рублей ежемесячно. Такой подход позволяет не только привлечь кадры, но и закрепить на местах. То есть наши врачи пользуются и социальной, и бюджетной ипотекой», — отметил депутат фракции «Единая Россия» Игорь Мусаелян.