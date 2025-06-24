Около 200 километров дорог к медучреждениям отремонтируют в Подмосковье в этом году

Около 70 участков дорог, ведущих к медучреждениям, отремонтируют в Подмосковье в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Их общая протяженность составит около 200 километров.

Как рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин, работы проведут в 36 округах. Там приведут в порядок дороги, ведущие к больницам, поликлиникам, госпиталям и медпунктам.

«Покрытие уже обновили на 23 участках дорог, на 15 участках работы еще ведутся», — сказал министр.

В Королеве завершили ремонт улицы Советской возле Первомайского филиала больницы. В Талдоме привели в порядок Октябрьскую улицу, ведущую к центральной районной больнице. Также работы выполнили в сельских территориях: подъезды к амбулатории в Косяково, фельдшерско-акушерским пунктам в Зименках-1 и Авдееве, Новинское шоссе рядом с Монинской больницей и Институтскую улицу в Нахабине.

«Я часто посещаю Монинскую больницу — теперь стало гораздо комфортнее к ней ездить по Новинскому шоссе. Хорошо, что дороги ремонтируют», — поделилась Анна из Монино.