Около 200 ярмарок проведут в Подмосковье в декабре

В Московской области стартует сезон зимних ярмарок. Это отличная возможность выбрать подарки для родных и продукты для новогоднего стола. В декабре в регионе пройдут 183 тематические площадки, где можно приобрести фермерскую продукцию, сладости, сувениры и праздничные украшения.

Первыми откроются ярмарки с товарами из разных регионов России: мясными деликатесами, сырами, молочными продуктами и ремесленными изделиями. С 1 по 4 декабря такая ярмарка пройдет в Красногорске на улице Ленина, а с 1 по 7 декабря — в Воскресенске на Советской улице и в Домодедове в Авиационном микрорайоне.

В середине месяца пройдут тематические мероприятия, среди которых «Зимние забавы» с 11 по 13 декабря в Лотошине и «Декабрьская» с 19 по 21 декабря в Рузе. В канун Нового года жителей ждут новогодние ярмарки: с 29 по 30 декабря в Подольске и до 31 декабря в Волоколамске и Старой Купавне.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что адреса, даты и время работы всех ярмарок можно посмотреть на интерактивной карте портала «Мой АПК». С ее помощью легко найти ближайшую площадку и спланировать визит.