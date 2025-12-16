Около 200 ям отремонтировали на дорогах Балашихи и Богородского округа за неделю

Специалисты «Мосавтодора» провели ямочный ремонт на региональных дорогах в Балашихе и Богородском округе. За неделю они устранили около 200 дефектов покрытия, сообщили в подмосковном Минтрансе.

В Балашихе избавились от проблем на участках в микрорайонах Купавна и Павлино, на Восточном шоссе и в деревне Черное, а в Богородском — в деревнях Булгаково, Кабаново и Пашуково.

В ведомстве уточнили, что работы продолжаются во всех округах Подмосковья. Зимой ямы устраняют с помощью литого асфальтобетона и специальной холодной смеси.

Качество и эффективность ремонта проверяют через систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Все выполненные задачи фиксируются в базе данных, а также сопровождаются фотографиями.