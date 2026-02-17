Около 200 человек стали участниками фестиваля ГТО в Чехове

Спортивное мероприятие организовали во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова. Более 200 человек смогли приобщиться к спортивному движению и попробовать свои силы в испытаниях.

11 марта 2026 года исполняется 95 лет со дня основания ГТО. Этот юбилейный год стал ярким подтверждением того, что традиции физической закалки и стремления к совершенству остаются незыблемы на протяжении целых десятилетий.

Фестиваль начался с вручения знаков отличия ГТО за прошлый год. Поддержать спортсменов пришли начальник Управления физической культуры, спорта и туризма администрации Чехова Елена Калуцкая, пауэрлифтер Сергей Задков и капитан гандбольной команды «Чеховские медведи» Кирилл Котов.

«Я считаю, это круто и таких бы побольше мероприятий. Я знаю, что они у нас проводятся не только в „Олимпийском“, но и в школах, в поселках. Неоднократно принимал участие в таких фестивалях», — рассказал Кирилл Котов.