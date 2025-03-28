Около 200 человек посетили ярмарку вакансий в Волоколамске

В Волоколамске прошла масштабная ярмарка вакансий. Мероприятие посетили более 200 человек.

Вакансии представили порядка 20 ведущих предприятий и образовательных учреждений Волоколамского округа. Среди представленных предложений были рабочие места в сфере жилищно-коммунального хозяйства, финансов, общественного питания, сельского хозяйства, образования, пассажирских перевозок и других отраслей.

Работодатели рассказали об условиях и уровне заработной платы, а жители смогли напрямую задать вопросы, пройти предварительное собеседование и оставить резюме.

Такие мероприятия удобны тем, что можно сразу обговорить условия трудоустройства, задать уточняющие вопросы и выбрать оптимальный для себя вариант.

«Такие мероприятия продолжим проводить. Они позволяют жителям получить доступ к актуальной информации о рынке труда, расширить свои возможности и сделать осознанный выбор», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Ярмарка вакансий в Волоколамске представила возможность жителям найти работу, а предприятиям — квалифицированных сотрудников.