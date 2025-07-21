Около 20 участков дорог отремонтировали в Наро-Фоминском округе

Этап дорожного ремонта завершили в городском округе. Все адреса были включены в план по обращениям жителей муниципалитета.

Всего в порядок привели 19 участков дорог. На них полностью заменили асфальтовое покрытие, установили новые знаки и ограждения, нанесли свежую разметку.

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Алексей Гусаков рассказал, что сначала ремонтируют самые проблемные участки — те, на которые чаще всего обращали внимание властей жители. «Важно, чтобы дороги были безопасными и комфортными. Качество строго контролируем: новый асфальт должен служить долго», — сказал Алексей Гусаков.

Всего в 2025 году на территории округа планируют привести в порядок 29 автомобильных дорог общей протяженностью 20,8 километра. Две из них будут отремонтированы капитально — с полной заменой основания и инженерных слоев.

Работы проводят в рамках государственной программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по развитию транспортной инфраструктуры. Завершение ремонта намечено на осень текущего года.