Около 20 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило, что 11,5 тысячи жителей региона обратились за медицинской помощью после укусов клещей в этом году. Ведомство продолжает контролировать ситуацию.

В качестве профилактической меры в Подмосковье организовали массовую вакцинацию против клещевого энцефалита. Прививки сделали около 20 тысяч человек, в том числе свыше семи тысяч детей.

В первую очередь процедура необходима для тех, кто выезжает в эндемичные районы, а также для представителей профессий, связанных с работой в природных зонах.

На территории Подмосковья провели масштабные акарицидные обработки, охватившие территорию свыше пяти тысяч гектаров. Особое внимание специалисты уделили зонам возле летних оздоровительных учреждений.

В регионе выявили два случая клещевого вирусного энцефалита. Один пациент заразился на Дальнем Востоке, а второй — в Архангельской области. Заболевшие привиты не были.

Жителям и гостям Московской области напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесных массивов и парковых зон.