Около 20 тысяч жителей Химок проголосовали за объекты благоустройства

В городском округе Химки проходит Всероссийское онлайн-голосование за благоустройство мест для отдыха. К проекту присоединились 19 700 жителей муниципалитета.

Самое большое число голосов набрал парк «Дубки»: для благоустройства его выбрали 18 609 горожан. Сквер «Дубовая роща» в Левобережном с 920 голосами расположился на втором месте. Третье — занимает сквер «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей, его желают привести в порядок 107 человек. Последним в списке стал сквер «Искра» на улице Лавочкина.

Напомним, что голосование за выбор объекта для благоустройства продлится до 12 июня. В нем могут принять участие все желающие старше 14 лет. Отдать голос можно на сайте «Госуслуги» с помощью компьютера или смартфона, а также обратившись лично в центр «Мои документы».

Отметим, что места для отдыха благоустроят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». Инициатива необходима, чтобы создать современные, удобные и доступные общественные пространства для комфортной жизни горожан.