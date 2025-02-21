Около 20 тысяч собак привили от коронавирусного энтерита в Подмосковье

Коронавирусный энтерит — опасная инфекция, которая поражает желудок и кишечник собак. Больше всего заболеванию подвержены щенки до года, особенно в возрасте до 5–6 месяцев. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона сообщили, что за год от коронавирусного энтерита привили около 20 тысяч животных.

Главные симптомы, на которые стоит обратить внимание — вялость, потеря аппетита или полный отказ от еды. Если болезнь развивается медленно, собака может сильно похудеть, а также могут начаться проблемы с сердцем. При острой форме симптомы проявляются уже примерно через пять дней после заражения — это рвота, лихорадка, отказ от еды и общая интоксикация.

В ведомстве добавили, что лучший способ защитить питомца — сделать прививку. В ветклиниках Московской области доступны комплексные вакцины Мультикан-4, Мультикан-6 и Мультикан-8. Записаться на вакцинацию можно по телефону: 8 (495) 668-01-25 или на портале госуслуг.