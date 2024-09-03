Около 20 тысяч пар поженились в Подмосковье летом

Свыше 33 тысяч пар поженились в Подмосковье с начала года, при этом, около 20 тысяч пар заключили брак летом. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона. Главная фишка летнего сезона — выездные локации для регистрации брака — усадьбы, парки, музеи и другие.

«В этом году мы сделали его особенным для подмосковных новобрачных — возможность пожениться на выездной площадке или в парке. А для удобства запустили свадебный портал, который объединил свыше 60 лучших локаций», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Нововведение оказалось востребованным у молодоженов, и в этом сезоне многие пары выбрали для себя регистрацию брака на свежем воздухе: парк «Патриот», центральный парк культуры в Мытищах и парк имени Талалихина, а также Усадьбу «Гребнево». В некоторых парках региона для выездной регистрации брака предусмотрены декоративные арки, дизайнерские тумбы, стулья и зонты для гостей.

В Минсоцразвития Подмосковья напомнили, что работа выездных площадок продолжится с учетом погодных условий, а для удобства и широкого выбора будущие супруги могут выбрать свою локацию — загородный клуб, ресторан или на берег озера.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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