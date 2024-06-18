Около 20 тысяч детей отдохнули в лагерях Подмосковья с начала лета

Порядка 20 тысяч человек отдохнули в лагерях Московской области с начала лета. Всего на территории региона функционируют более 100 оздоровительных учреждений.

Детский лагерь представляет собой не просто место для отдыха, а целый мир, где дети могут насладиться природой, общением со сверстниками, различными играми и занятиями.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева подвела предварительные итоги первой смены.

«Так, например, 20 июня вторая смена начнется в лагерях на Черноморском побережье, а в Литвиново вторая смена стартовала 15 июня», — отметила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья подчеркнули, что дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, а также дети, чьи родители участвовали в специальной военной операции, получают бесплатные путевки в оздоровительные учреждения. В июне на море бесплатные путевки получили более двух тысяч детей.

Дети в лагерях развивают самостоятельность, творческие способности, умение работать в коллективе и преодолевать трудности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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