Около 20 тысяч человек посетили фестиваль «Яблоки в Коломне» в выходные

В минувшие выходные состоялся 13-й Международный садово-книжный фестиваль «Яблоки в Коломне». Событие в этом году привлекло 20 тысяч посетителей, объединило работу 10 площадок, собрало 35 крупных российских издательств и предложило гостям 77 мероприятий всего за два дня.

Центральная сцена фестиваля превратилась в место встречи с писателями, журналистами, издателями и блогерами. Участники обсуждали, как новые впечатления и знакомства помогают лучше понимать окружающий мир и самих себя. Для детей подготовили спектакль «Шепот кастрюль», а для взрослых — музыкальный квартирник «Хочу на дачу!».

В Садовом павильоне проходили лекции, посвященные Александру Куприну и Льюису Кэрроллу, проводили дегустации и мастер-классы по домашним заготовкам из фруктов.

Особое внимание участников привлекло прямое включение из Италии: президент фонда «Садовая археология», доктор Изабелла Далла Раджионе рассказала о проекте по исследованию садов русских писателей и художников.

В Сквере имени Зайцева работали книжные и детские ярмарки, павильоны с едой и уютные пространства для чтения.

Площадка «Библиотека наследия» предлагала гостям совершить путешествие сквозь эпохи, а в павильоне «Другие Коломны» художники-резиденты музея «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» вовлекали посетителей в совместное творчество.

На площадке «Фонда друзей Коломны» всем желающим предлагали присоединиться к проекту по восстановлению исторического свечного завода.