Около 20 ручных роторов будут использовать для уборки снега в Можайском округе

Во время выпадения обильных осадков к уборке снега применяют не только спецтехнику, но и ручной труд сотрудников дорожных и коммунальных служб. В Можайском округе для этого используют 20 снегороторов.

Снегоуборочные машины качественно очищают широкие дороги и проезжие части. Но в труднодоступных местах: вблизи остановок общественного транспорта, на детских площадках, на тротуарах и пешеходных переходах без ручного труда не обойтись. Для уборки в таких локациях специалисты используют снегороторы малой механизации. Всего в территориальных отделах Можайского муниципального округа таких устройств порядка 20 штук.

«Наша команда круглосуточно мониторит состояние дорог и готова оперативно реагировать на изменения погоды. Мы тщательно планируем и организуем все мероприятия по уборке снега, задействуя всю доступную технику и рабочий персонал», — отметил директор Единого дорожно-транспортного центра Михаил Капустин.