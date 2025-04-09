Около 20 ручных роторов будут использовать для уборки снега в Можайском округе

Во время выпадения обильных осадков к уборке снега применяют не только спецтехнику, но и ручной труд сотрудников дорожных и коммунальных служб. В Можайском округе для этого используют 20 снегороторов.
Снегоуборочные машины качественно очищают широкие дороги и проезжие части. Но в труднодоступных местах: вблизи остановок общественного транспорта, на детских площадках, на тротуарах и пешеходных переходах без ручного труда не обойтись. Для уборки в таких локациях специалисты используют снегороторы малой механизации. Всего в территориальных отделах Можайского муниципального округа таких устройств порядка 20 штук.
«Наша команда круглосуточно мониторит состояние дорог и готова оперативно реагировать на изменения погоды. Мы тщательно планируем и организуем все мероприятия по уборке снега, задействуя всю доступную технику и рабочий персонал», — отметил директор Единого дорожно-транспортного центра Михаил Капустин.
Детский сад досрочно построят в Мытищах
Российский турист вернулся из Таиланда с головой крокодила
Новый футбольный центр откроют в Реутове в конце года
Пять ЖК возводят в столичном Выхино-Жулебине по программе реновации
Два цикла обработки дорог ото льда провели в Подмосковье за сутки
Маск разбогател на 36 млрд после решения Трампа отложить повышение пошлин
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте