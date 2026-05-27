Около 20 региональных дорог отремонтировали в Воскресенске

Специалисты «Мосавтодора» привели в порядок дороги в рамках летнего содержания для повышения безопасности и комфортного передвижения по региональным трассам округа. Все работы выполнены в плановом режиме.

На улицах Рудничной и Зелинского выполнили ямочный ремонт, а на Гиганта и Федотовской убрали смет и мусор. Светофор на улице Зелинского также отремонтировали. В поселке Виноградово на Центральной улице опилили ветки деревьев и провели уборку. Аналогичные работы прошли в деревне Ильино на Первомайской улице.

В деревнях Щельпино и Ратмирово, а также в селе Сабурово заделали ямы, восстановив дорожное покрытие. Уборку смета и мусора провели в Гостилове, Елкине, селе Невском и поселке городского типа Фосфоритный.

В деревне Губино провели ямочный ремонт, а на улице Центральной отремонтировали ограждения. В Ивановке заделали ямы и привели в порядок знаки. В Медведеве убрали мусор и тоже починили знаки, а в селе Барановское на Центральной улице восстановили освещение.