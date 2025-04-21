Около 20 развлекательных мероприятий проведут в парках Серпухова до 27 апреля

С 20 апреля по 27 апреля Муниципальное автономное учреждение культуры «Парки Серпухова» приглашает жителей и гостей округа посетить около 20 еженедельных мероприятий. Для взрослых и детей пройдут мастер-классы, игры, викторины, танцевальные и спортивные занятия.

В парке имени Олега Степанова по понедельникам и средам соберутся любители скандинавской ходьбы. Для них проведут суставную разминку под энергичную музыку и прогулку. Всех желающих приглашают на занятие по историческому танцу. Участники погрузятся в атмосферу прошлых лет, освоят элементы различных стилей танца: барочный, викторианский или средневековый.

Для самых маленьких в пятницу, субботу и воскресенье проведут веселые разминки, игровые программы, интеллектуальные викторины. Юные жители Серпухова посетят мастер-классы, станут участниками игровых и спортивных программ.

А 26 апреля в парке имени Олега Степанова пройдет общеобластное мероприятие «Парковая атлетика» и всероссийский субботник. Гостей ждут массовая зарядка, маркет спорттоваров и товаров здорового питания, а также выставка. Все желающие примут участие в соревнованиях по влеоориентированию.