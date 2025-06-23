Около 20 протечек на сетях водоснабжения устранили в Истре за неделю

В муниципальном округе Истра за последние семь дней сотрудники МУП «Истринская теплосеть» ликвидировали 17 утечек. В эти дни специалисты совершили множество выездов, преодолев десятки километров по инженерным коммуникациям, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды в дома жителей.

Устранили протечки в деревне Котово, в поселке Агрогородок и Румянцево, в микрорайоне Песочный, в деревне Кострово и в самом городе Истра на улице 9-я Гвардейской дивизии, дом №7. На всех участках трубопровода восстановили нормальное давление. Поврежденные места заменили, и вода снова стала поступать в дома.

Техническое обслуживание водозаборных узлов проводилось с особым вниманием. Специалисты проверили, как они работают, перезапустили автоматические системы, проверили насосы и резервные системы, а также настроили приборы для измерения давления.

Помимо вышеуказанных работ, бригада провела монтаж ограждения колодца в поселке Глебовский, дом №37, подключила и настроила насосное оборудования, проверила показатели давления и отработала аварийные сигналы.