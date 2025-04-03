Около 20 предприятий Балашихи поучаствовали в командной сессии

Администрация Балашихи совместно с компанией «ВСК Университет» провела командную сессию для представителей 20 крупных и средних предприятий округа. Мероприятие было направлено на совершенствование личных и командных целей, а также на выстраивание эффективной коммуникации внутри коллективов.

Сессия состояла из двух частей: интерактивной игры и командной сессии с рефлексией. Участники отметили высокую полезность мероприятия, подчеркнув его значимость для улучшения внутренней коммуникации и взаимодействия с руководством.

«ВСК Университет» — корпоративный университет страхового дома ВСК, предлагающий более 75 образовательных программ и ежегодно обучающий свыше 45 тысяч слушателей. Направления подготовки признаны победителями в 2023 году в номинациях «Лучшая программа обучения руководителей» и «Лучшая программа обучения сотрудников».

Проведение подобных сессий способствует укреплению корпоративных связей и повышению эффективности работы предприятий Балашихи.