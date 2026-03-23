Около 20 пешеходных дорожек обустроят в Чехове в этом году

В 2026 году в Чехове продолжается реализация государственной программы по благоустройству народных троп. Работы проведут на нескольких улицах города, сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Дорожки обустроят на улице Лопасненских ополченцев, Весенней (вдоль Дворца спорта «Олимпийский»), Молодежной рядом с домом № 6А. На улице Мира благоустроят сразу несколько троп: от дома № 4А вдоль Чеховской больницы и вдоль двух корпусов лицея № 7. Также в плане две пешеходные дорожки вдоль парка «Березовая роща». В микрорайоне Венюково работы проведут на улице Гагарина рядом с домами № 88-94 и 114, 116, а также вдоль Чеховского техникума и школы № 8. Кроме того, коммуникации благоустроят в санатории «Русское Поле» и в военном городке Чехов-7 на улице Победы.

Работы заключаются в подготовке прочного основания, установке бордюрного камня и укладке износостойкого покрытия. Ширина дорожек обычно составляет от полутора до двух метров.

«Программа в этом году увеличена почти вдвое — планируем обновить 1037 пешеходных коммуникаций. Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих — часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах. Адресный перечень сформировали по результатам заявок, полученных от населения. В приоритете — обустройство троп вблизи социально значимых объектов — школ и больниц. К работам в муниципалитетах планируется приступить после наступления устойчивых положительных температур. Как правило, это начало-середина мая», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.