Около 20 новых кафе и ресторанов открыли в Коломне в 2024 году

Сфера общественного питания активно развивается в муниципалитете. За 12 месяцев прошлого года в Коломне появилось 17 новых заведений.

В городе открылись рестораны локальных брендов и сетевые кафе, бистро и кофейни. В них посетителям предлагают разнообразные блюда русской и международной кухни.

Начальник управления экономического развития администрации городского округа Надежда Пындова отметила, что благодаря созданию новых точек общественного питания, появилось 619 дополнительных посадочных мест. Кроме того, было создано 115 рабочих мест — это официанты, повара, администраторы и другие специалисты этой сферы.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнули, что появление новых заведений общественного питания положительно сказывается на экономике региона.

Всего в Московской области функционируют 8200 предприятий общественного питания, где работают более 60 тысяч человек.