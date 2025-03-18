Около 20 недостроенных зданий снесут в Коломне в 2025 году

Ликвидация аварийных и брошенных построек ведется в муниципалитете на регулярной основе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. На Московской улице в поселке Радужный начали демонтаж фундамента очередного недостроя.

Бетонная конструкция площадью около 900 квадратных метров оказалась заброшенной после банкротства строительной компании в начале 2000-х годов. Недостроенное здание было признано аварийным и включено в региональную программу сноса. Демонтаж начался в марте текущего года. Планируется, что подрядная организация завершит работы в течение месяца. Строительный мусор после разборки конструкции отправят на переработку, а расчищенный участок благоустроят.

Глава городского Александр Гречищев рассказал, что в прошлом году на территории Коломны были ликвидированы восемь самовольных, недостроенных и аварийных объектов. В 2025 году планируется снести еще около 20 таких построек.

«По каждому объекту в администрации разрабатываются „дорожные карты“ по ликвидации с конкретными этапами и сроками выполнения работ», — пояснил руководитель муниципалитета.

Сейчас в Коломне насчитывается 358 аварийных и незавершенных объектов. Из них 205 уже снесены или приведены в порядок.