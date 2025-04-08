Около 20 мероприятий пройдет в парках Серпухова на этой неделе

Жителей и гостей городского округа приглашают провести время в парках. Там подготовили программу активностей, которые рассчитаны на самый разный возраст и интересы.

В парке имени Олега Степанова по понедельникам и средам проводят занятия скандинавской ходьбой. Суставная разминка под энергичную музыку и прогулка по парку поможет зарядиться хорошим настроением и поддержать физическую форму.

Для любителей танцев в парке проходят мастер-классы, которые дают возможность изучить основные элементы различных стилей, таких как барочный, викторианский или средневековый, и открыть для себя не только технику движения, но и культуру, сопровождающую каждую эпоху.

В пятницу, субботу и воскресенье юных посетителей парка приглашают на интеллектуальные викторины, веселые разминки, мастер-классы и игровые программы.

12 апреля в парках имени Олега Степанова и Принарский пройдет общеобластное мероприятие «Фестиваль космических чудес», посвященное Дню космонавтики. Гостей ждут показ документального фильма о космических полетах, мастер-класс по созданию макетов космических кораблей, игровая программа, фотозоны и выставки, научная лаборатория и многое другое.