Около 20 литров крови сдали жители Балашихи в рамках донорской акции

В спортивном комплексе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный 21 августа прошла донорская акция, организованная Московским областным центром крови. Участие приняли более 50 жителей Балашихи, собрав 20 литров крови.

Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции в Подмосковье. В январе 2023 года в Балашихе было собрано 15 литров крови, а в августе этот показатель вырос на треть. Участниками стали люди разных возрастов и профессий: для кого-то это был первый опыт, кто-то пришел с друзьями, а для других донорство — осознанная миссия.

«Иду по стопам папы, он тоже был донором. Меня вдохновляет возможность помогать. Одна донация спасает три жизни», — рассказала почетный донор России Елена Полуева.

Все доноры прошли регистрацию, медицинский осмотр и консультацию врачей. После сдачи крови участники восстановили силы горячим чаем с печеньем.