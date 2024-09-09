Около 20 компаний из Подмосковья поучаствуют в международной выставке цветов

Международная выставка цветов, растений и техники для садоводства пройдет в выставочном центре «Крокус Экспо» с 10 по 12 сентября. В ней поучаствуют около 20 подмосковных компаний.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, на выставки свои достижения представят свыше 350 компаний из разных регионов России и других стран. Среди них подмосковные предприятия, которые специализируются на селекции, садоводстве и технологиях для растениеводства: агрофирма «Поиск», Егорьевский тепличный комбинат, АО «Щелково Агрохим», НПО «Компас» и другие.

На выставке проведут 60 деловых мероприятий, где участники смогут обменяться опытом, найти новых партнеров и повысить конкурентоспособность.

Узнать больше о «Цветы Экспо» можно по ссылке.

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