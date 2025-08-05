Около 20 километров теплосетей заменят в Можайском округе

Модернизация тепловых коммуникаций активно идет в Можайском округе перед осенне-зимним сезоном. Сотрудники коммунальных служб проводят замену участков теплотрасс.
Работы уже ведутся на улице 20 Января у дома № 28. Специалисты организации «Мособлтепло» прокладывают современные пластиковые трубы.
Генеральный директор «Мособлтепла» Андрей Королев рассказал, что перед сезоном был проведен анализ состояния коммуникаций. В план вошли все требующие особого внимания участки города. Замена изношенных сетей, которые могли не выдержать зимних нагрузок, обеспечит надежное тепло- и водоснабжение жителей Можайского округа в холода.
Также продолжаются работы по нескольким адресам в Можайске, поселках Центральной усадьбы совхоза Синичино и Строитель. Всего в муниципалитете планируют обновить почти 20 километров тепловых сетей и провести профилактику на 61 котельной.
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