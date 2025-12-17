Около 20 километров теплосетей обновят в микрорайоне Миронцево в Солнечногорске

В микрорайоне Миронцево городского округа Солнечногорск идет модернизация сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Сегодня большую часть работ уже завершили, строительная готовность объекта достигла 76%.

Ежедневно на площадке трудятся десятки специалистов подрядной организации. В северной части Миронцево завершили важный этап: заменили все трубы, обеспечивающие теплом ключевые социальные объекты — физкультурно-оздоровительный комплекс, школу № 9, Дом культуры.

«Замена труб горячего водоснабжения и центрального отопления обеспечивает надежное функционирование всей тепловой системы. В дальнейшем, согласно плану, начнется модернизация сетей водоснабжения и водоотведения. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, Миронцево включили в государственную программу обновления на период с 2026 по 2028 годы», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отметим, что в рамках госпрограммы модернизации коммунальной инфраструктуры в 2025 году в микрорайоне проводят реконструкцию котельной. По условиям контракта здесь заменят устаревшее оборудование на более современное. На объекте уже завершили монтаж двух новых котлов. Третий котел планируют установить до 25 декабря этого года.