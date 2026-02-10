Около 20 километров сетей теплоснабжения модернизировали в Можайском округе

В Можайском муниципальном округе ведется масштабная работа по модернизации систем теплоснабжения в рамках государственной программы Московской области. В Можайске уже завершили капитальный ремонт более километра теплосетей от котельной «Баня», а работы продолжаются в селе Борисово.

Более одного километра старых трубопроводов в городе заменили на современные, выполненные из стали в надежной пенополиуретановой изоляции. Это гарантирует стабильное теплоснабжение жилых домов на нескольких центральных улицах и ключевых социальных объектов: детского сада, музыкальной школы и ЗАГСа.

В селе Борисово уже заменили порядка 700 погонных метров коммуникаций, и в новый отопительный сезон жители получат тепло по обновленной сети. Проект реализуется как в черте города, так и в отдаленных населенных пунктах, обеспечивая надежность и комфорт.

«Эта деятельность — часть большой государственной программы, направленной на развитие инженерной инфраструктуры. Мы планомерно работаем над тем, чтобы коммунальные системы становились современнее и надежнее, а в домах наших жителей всегда было тепло», — прокомментировал генеральный директор АО «Мособлтепло» Андрей Королев.