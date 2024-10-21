Около 20 картин передали в дар музею «Новый Иерусалим» в Истре

Просветительский проект «Культурный полюс. Таруса» завершился в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим». В течение двух месяцев работы выставку посетили свыше 13 тысяч человек.

Проект, стартовавший 23 августа, представил более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и мозаики мастеров, чье творчество связано с Тарусой, включая таких художников, как Поленов, Борисов-Мусатов и Штейнберг, а также представителей «Тарусской школы».

По словам директора музея Анны Антипенко, «Культурный полюс. Таруса» стал не просто выставкой. Гостям предложили насыщенную просветительскую программу, в которую вошли встречи с художниками и мастер-классы. Атмосфера творческого духа Тарусы на протяжении всего периода работы выставки наполнила музей, что стало возможным благодаря плодотворной кураторской деятельности.

Она выразила благодарность Анне Вихровой, Елизавете Мисаиловой, а также куратору художественного отдела Людмиле Денисовой и ведущему научному сотруднику Ларисе Чернениловой. Антипенко также отметила важность вклада художников, предоставивших свои работы.

В завершение проекта около 20 произведений, часть из которых можно было посмотреть на выставке, официально передали в фонды музея «Новый Иерусалим. Некоторые картины были отобраны художниками совместно с кураторами из их личных коллекций. Многие авторы отметили, что музей „Новый Иерусалим“ им известен и до открытия выставки, поэтому передача своих работ в фонд музея была для них особенно значима.