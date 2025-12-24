Около 20 елочных базаров начали работать в Подольске
Новый Год уже близко, а значит — нужно позаботиться о выборе елки. Жители и гости Подольска могут приобрести деревья разных размеров и сортов на елочных базарах, которые уже заработали в округе.
Пушистые красавицы, стоя в ряд, радуют глаз прохожих. Они ждут своих покупателей, чтобы подарить их домам атмосферу уюта.
«До главного зимнего праздника осталось немного, и самое время покупать главный атрибут, украшать свои дома. В Подольске уже представлены 19 точек, где наши жители смогут приобрести елки, сосны, лапники, различные украшения», — рассказал начальник управления потребительского рынка администрации Подольска Александр Акопов.
Привезли главный атрибут Нового года из разных регионов России. Представлена и продукция местных производителей. У каждого продавца на официальных елочных базарах есть сертификаты качества и сопроводительная документация.
Елочные базары будут работать до 1 января. Главное правило при выборе праздничного дерева — зеленые иголки на ветках. Чем насыщеннее они будут, тем дольше простоит елка.