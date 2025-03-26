Около 20 дворов благоустроят в Дмитровском округе

Заместитель главы Сергей Лопатников провел встречу с жителями улицы Космонавтов в Дмитрове. Темой обсуждения стал проект комплексного благоустройства дворовых территорий.

В округе будут приведены в порядок 18 дворов у 30 многоквартирных домов на общей площади 39 тысяч квадратных метров. Работы проведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Заместитель директора учреждения «ЖКХ и благоустройство» Ольга Лобанова подробно рассказала жителям, что планируется сделать. Проект включает модернизацию детских и спортивных площадок, асфальтирование «народных троп», расширение проезжей части, увеличение числа парковочных мест, обустройство водоотведения.

Сергей Лопатников пообещал, что перед началом работ в каждом дворе будут проведены отдельные встречи с жителями, чтобы обсудить детали и скорректировать план при необходимости.

«Наша задача не только создавать комфортную среду для жизни и отдыха, но и информировать о реализуемых проектах. Также нам важно услышать мнение самих жителей: их советы помогут определить оптимальные решения для каждого двора», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.