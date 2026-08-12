Около 20 дворов благоустроили в Подольске в 2026 году

В планах на этот год осталось еще четыре адреса. Завершаются работы на одном из них — общей территории домов 30/49 и 28 на улице Пионерской, 47, 47а, 45, на улице Свердлова. Здесь специалисты уже перешли к финальному этапу и укладывают новое асфальтовое покрытие, общая площадь которого составит более 2 тысяч м².

До этого бригады заменили бордюрный камень, отремонтировали входные группы и привели в порядок тротуары. Для автовладельцев оборудованы дополнительные парковочные места на 120 квадратах, а после завершения работ обязательно будут восстановлены газоны, чтобы все выглядело аккуратно и опрятно.