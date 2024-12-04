Около 20 человек эвакуировали при тушении пожара на 16-м этаже дома в Одинцове

Работники 246-й пожарно-спасательной части ГКУ «Мособлпожспас» и огнеборцы ПСЧ-3 и ПСЧ-15 приняли участие в тушении пожара в многоэтажном доме Одинцова. Сообщение о возгорании на 16-м этаже поступило около 15:00. Возникла угроза для жильцов, и пожарные начали эвакуацию.
«Прибыв на место, огнеборцы создали звенья газодымозащитной службы и направились к очагу пожара. Горело в комнате на площади 12 квадратных метров. Сильный дым распространился на расположенные рядом квартиры и вышележащие этажи», — отметил начальник части Дмитрий Грачев.
Всего из дома эвакуировали 20 человек, включая 6 детей. Спасатели также вывели троих подростков с 17-го этажа. Пожар быстро ликвидировали, и огонь не распространился на соседние квартиры.
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