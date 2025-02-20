Около 20 арт-объектов украсят кампус университета в Дубне
Студенты архитектурной школы МАРШ под руководством преподавателей решили переосмыслить пространство вокруг университета «Дубна» и вдохнуть в него новую жизнь. Воплотить задуманное в жизнь молодежи помогут опытные специалисты-архитекторы.
Первый арт-объект в рамках проекта решили построить на плацу, который достался дубненскому вузу в наследство от военного училища.
«Так счастливо сложилось, что к нам обратился университет „Дубна“, они говорят — у нас есть пруд, плац, мы не знаем, что с этим делать, а нам как раз нужна была среда, для которой мы могли бы предложить какие-то решения», — поделилась куратор студии проектирования архитектурной школы МАРШ, архитектор Ольга Рокаль.
Директор Центра имиджевых проектов университета Янина Смирнова рассказала, что наличие плаца на территории вуза было непонятным, поскольку учреждение не имеет отношения к армии. «Надо что-то менять, чтобы студентам было интересно, весело», — объяснила она.
Студенты разработали проект из 19 быстровозводимых объектов, среди которых — скамья, сцена, лекторий, павильон для йоги. Пилотный проект — настил — возвели за три дня. Строили и студенты-архитекторы, и горожане. Планируется, что итогом сотрудничества вуза с МАРШем станет летний урбанистический фестиваль