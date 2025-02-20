Около 20 арт-объектов украсят кампус университета в Дубне

Студенты архитектурной школы МАРШ под руководством преподавателей решили переосмыслить пространство вокруг университета «Дубна» и вдохнуть в него новую жизнь. Воплотить задуманное в жизнь молодежи помогут опытные специалисты-архитекторы.

Первый арт-объект в рамках проекта решили построить на плацу, который достался дубненскому вузу в наследство от военного училища.

«Так счастливо сложилось, что к нам обратился университет „Дубна“, они говорят — у нас есть пруд, плац, мы не знаем, что с этим делать, а нам как раз нужна была среда, для которой мы могли бы предложить какие-то решения», — поделилась куратор студии проектирования архитектурной школы МАРШ, архитектор Ольга Рокаль.