Около 2 тысяч жителей Подмосковья присоединились к народным дружинам

В Подмосковье продолжает действовать региональный закон, регулирующий работу народных дружинников. Только в минувшем году помощники правоохранителей выявили больше 90 преступлений и приняли участие в составлении порядка пяти тысяч протоколов об административных нарушениях.

Дружинники стали настоящей опорой для полиции.

«Они патрулируют парки, обеспечивают безопасность наших жителей на массовых мероприятиях. Их в регионе насчитывается две тысячи человек, они объединены в 77 дружин», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В 2025 году областной парламент утвердил для них единую форму одежды и отличительную символику — это решение приняли после многочисленных просьб самих дружинников, которые обращались к депутатам от «Единой России». Обмундирование уже получили участники из 34 муниципалитетов.

Самой крупной в Подмосковье признана дружина городского округа Балашиха, где числятся 237 человек, включая двоих участников специальной военной операции.

По итогам минувшего года балашихинский отряд, которым руководит командир Дмитрий Манышин, вошел в число лучших.

«За год дружинники Балашихи вышли на более пять тысяч смен. Они патрулируют микрорайоны и парки вместе с сотрудниками ППС. Мы видим большой отклик от жителей. Им спокойнее в скверах и лесопарках, когда наша дружина на сменах», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

Чтобы стать дружинником, достаточно обратиться в местную администрацию или напрямую к командиру.

Кроме того, полный реестр дружин опубликован на сайте Главного управления МВД России по Московской области.