Около 2 тысяч уроков по безопасности на ж/д провели в Подмосковье с января

В Подмосковье продолжаются открытые уроки по безопасности на железной дороге — их проводят в школах, чтобы снизить число несчастных случаев. Как сообщили в Минтрансе региона, с начала года прошло уже около две тысячи таких занятий. Особое внимание уделяют «зацепингу» — опасному увлечению подростков, которое часто приводит к травмам и даже гибели.

На уроках сотрудники администраций округов, Минтранса, РЖД, ЦППК и транспортной полиции объясняют, как безопасно вести себя рядом с железной дорогой, и отвечают на вопросы школьников.

Перед весенними каникулами родителям напоминают: важно говорить с детьми о правилах безопасности. Нельзя ходить рядом с путями в наушниках, отвлекаться на телефон, нужно держаться подальше от края платформы, переходить пути только по переходам и на зеленый свет, предварительно убедившись, что поезд не приближается. Подросткам также важно объяснять, что «зацепинг» — это не игра, а серьезная угроза жизни и нарушение закона.