Около 2 тысяч цветов высадили на воинских захоронениях в Можайском округе

Во время Великой Отечественной войны на Можайской земле шли кровопролитные бои, теперь здесь находятся сотни монументов и памятников, посвященных павшим героям. На 14-ти захоронениях высадили две тысячи колеусов и бархатцев.

Цветы посадили в поселках Уваровка и учхоза Александрово, в деревнях Дровнино, Кукарино, Клементьево, Настасьино, Ваулино, Облянищево, селах Борисово и Сокольниково, а также на нескольких захоронениях в Можайске. Колеусы и бархатцы расположили недалеко друг от друга. Чтобы растения успешно прижились, их сразу же обильно полили.

По словам заместителя главы Можайского округа Марии Азаренковой, администрация муниципалитета внимательно следит за состоянием памятников и захоронений.

«Накануне празднования Дня Победы предприятия Можайска взяли шефство над местами захоронения героев. Мемориалы отремонтировали и благоустроили. В этот раз рассаду нам также предоставило одно из учреждений округа в рамках благотворительной помощи», — подчеркнула Мария Азаренкова.