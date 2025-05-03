Около 2 тысяч поваленных деревьев убрали в Подмосковье за сутки

Коммунальные службы Московской области работают в усиленном режиме, устраняя последствия сильного ветра и непогоды. Во дворах и на общественных территориях региона обнаружили более 3,3 тысячи поваленных деревьев, около двух тысяч из которых убрали менее чем за сутки.

В первую очередь специалисты распиливают деревья, чтобы расчистить проходы для машин и пешеходов. Затем оставшиеся ветки и части стволов складывают рядом и вывозят в течение трех дней. Все обращения от жителей находятся на контроле у Министерствоа по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В работах задействовано более 200 аварийно-восстановительных бригад.