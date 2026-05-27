Около 2 тысяч новых рабочих мест создадут в Реутове

В округе реализуют 25 инвестиционных проектов с общим объемом вложений свыше 22 миллиардов рублей. Они охватывают все сферы: от строительства социальной инфраструктуры до модернизации инженерных сетей.

Такие данные привели на форуме «Доверие». Председатель Московской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил, что бизнес заинтересован в долгосрочном партнерстве, а значит, стратегия поддержки предпринимателей работает эффективно. Благодаря реализации инвестиционных проектов появятся новые вакансии.

Председатель профильного комитета Московской областной Думы Тарас Ефимов привел примеры. В жилом квартале EVO девелопер DOGMA строит четыре детских сада и две школы. Объем инвестиций — более 4,3 миллиарда рублей. Детский сад на 180 мест и школа на 750 учеников первой очереди уже проектируются.

Застройщик «Первая линия — Реутов» планирует к 2028 году построить на месте асфальтобетонного завода современный производственно-офисный комплекс. Там появится около 150 рабочих мест, объем инвестиций оценивается в три миллиарда рублей.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что для поддержки бизнеса в области кратно увеличили финансирование программы «Предпринимательство Подмосковья». За пять лет бюджет вырос более чем в три раза. Сейчас на сопровождении правительства региона — почти 1800 проектов, которые создадут более 400 тысяч рабочих мест для жителей региона.

