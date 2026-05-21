Около 2 тысяч наказов для народной программы поступило от жителей Воскресенска

Форум «Есть результат!», посвященный итогам выполнения Народной программы партии «Единая Россия», прошел в Коломне. В мероприятии участвовали депутат Госдумы Никита Чаплин, глава Воскресенска Алексей Малкин, руководители муниципалитетов Коломна, Луховицы, Кашира, Зарайск и Серебряные Пруды., а также активные жители.

Благодаря Народной программе в регионе обновляют школы, благоустраивают общественные пространства, поддерживают культурные проекты. Создаются условия для развития малого и среднего бизнеса и новых рабочих мест. Усилена поддержка семей с детьми: для них предусмотрены единое пособие, увеличение налоговых вычетов, индексация материнского капитала. Принято более 164 федеральных законов в сфере социальной поддержки. Действуют 36 мер помощи участникам СВО и их семьям.

Все инициативы реализуются с учетом мнения жителей. Уже начат сбор предложений в новый программный документ партии на 2026 год. На данный момент в Воскресенске собрано почти 2 тысячи наказов.

В 2026 году в городском округе запланированы капитальный ремонт поликлиники № 1, ремонт дошкольных отделений в Лицее№ 23, СОШ «Наши традиции» и № 17, обновление учреждений культуры, модернизация Воскресенского колледжа, благоустройство скверов.