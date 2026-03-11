Около 2 тысяч мусоропроводов отремонтировали в Подмосковье в феврале

В многоквартирных домах Подмосковья продолжаются плановые работы по поддержанию состояния мусоропроводов. Только в феврале специалисты устранили неполадки примерно в двух тысячах систем.

Для большинства жителей мусоропровод — привычный элемент благоустройства, однако мало кто задумывается, что это сложное инженерное сооружение.

Содержание системы в рабочем состоянии — прямая обязанность управляющих компаний. Причем перечень работ довольно обширен и разделен по срокам исполнения.

Ежедневно сотрудники должны заменять заполненные емкости и обеспечивать своевременный вывоз отходов. Раз в месяц необходимо проводить комплексную обработку помещения мусорокамеры и самого оборудования: обеззараживание, дезинфекцию, а также борьбу с грызунами и насекомыми.

При поступлении заявок специалисты обязаны прочищать засоры в стволе и проводить срочный ремонт в случае поломок или аварий.

Капитальный ремонт системы должен выполняться по меньшей мере один раз в пять лет.

Если мусоропровод засорился, из него идет неприятный запах или же возникла другая проблема, жителям необходимо сообщить о случившемся двумя основными способами: напрямую обратиться в управляющую организацию или направить заявку через Единую диспетчерскую службу Московской области на портале eds.mosreg.ru.