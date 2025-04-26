Около 2 тысяч человек поучаствовали в субботнике в Воскресенске

Жители Воскресенска присоединились к ежегодному общероссийскому субботнику в рамках месяца чистоты и благоустройства. Они привели в порядок скверы, дворы и общественные пространства.

Общероссийский субботник проводится для улучшения экологической обстановки в городах и сельских населенных пунктах.

«Неравнодушные жители, работники учреждений и организаций, предприятий округа, коммунальные и дорожные службы — все вышли на уборку. Собирали прошлогоднюю листву, убирали сухостой, белили деревья, красили бордюры, подметали. На местах сбора всем пришедшим выдавали инвентарь и перчатки, были организованы пункты питания, где можно было угоститься пирожками и горячим чаем», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.