Около 2 тысяч человек посетили фестиваль ремесленничества в Дмитрове

Фестиваль «Медленное ремесло» прошел в слободе Глушенковых в Дмитрове. Его посетили около двух тысяч человек.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, фестиваль направлен на сохранение и развитие народных ремесел. На нем встретились 45 мастеров со всей России, они продемонстрировали навыки в разных направлениях.

«Целью фестиваля является сохранение и развитие традиционных народных ремесел, а также осуществление преемственности культурных традиций. При этом проект обращает внимание участников на вопросы развития традиционных народных ремесел и историко-культурного наследия России», — отметили в министерстве.

Гости фестиваля познакомились с кузнечным и гончарным ремеслами, росписью по дереву, ткачеством и другими промыслами.

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