Около 2 километров теплотрасс обновят в поселке Санатория имени Герцена

Капитальный ремонт тепловых сетей продолжается в поселке Санатория имени Герцена Одинцовского округа. Подрядчик уже ведет укладку новых труб в траншеи и восстанавливает тепловые камеры.

В этом году предстоит заменить почти два километра тепловых магистралей. На участке от котельной до центрального теплового пункта трассу проложили через овраг — по усиленным опорам. Теплом от этих сетей обеспечиваются школа, детский сад, дом культуры, поликлиника, детский санаторий и 21 многоквартирный дом — всего более двух с половиной тысяч жителей.

Работы первого этапа должны завершиться к концу октября. Весной 2026 года начнется второй — обновят еще около километра теплотрассы.

Кроме того, модернизируют в поселке и систему горячего водоснабжения: «Одинцовская Теплосеть» меняет участки протяженностью более 200 метров.