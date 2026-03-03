Около 19 тысяч медиков получат компенсацию за аренду жилья в Подмосковье за год

В Подмосковье медики могут оформить ежемесячную компенсацию на аренду жилья. В этом году количество тех, кто будет получать выплаты, увеличится.

Обеспечение жильем медицинских работников остается одним из ключевых в Подмосковье.

«Это наказ наших жителей, закрепленный в Народной программе „Единой России“. Чтобы в подмосковных поликлиниках и больницах работали профессионалы, чтобы очереди сокращались, а помощь была доступной, нужно, прежде всего, создать условия для жизни. Поэтому компенсация аренды жилья — это далеко не единственная, но очень важная часть большого комплекса мер поддержки, который мы выстроили в регионе», — пояснил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Программа действует с 2022 года и неизменно остается востребованной. В текущем году на эти цели выделили свыше 5,6 миллиарда рублей.

«На сегодняшний день этой возможностью уже воспользовались свыше 16,6 тысячи наших медиков. Но мы прогнозируем, что в этом году количество получателей вырастет до порядка 19 тысяч человек», — пояснил спикер регионального парламента.

Ежемесячные выплаты составляют до 30 тысяч рублей. Если семейная пара трудится в сфере здравоохранения, ей положено до 45 тысяч рублей.

Дополнительные сведения об условиях получения компенсации доступны по ссылке.

Заявку можно оформить на сайте государственных услуг Подмосковья.