Около 186 млн рублей выделили на развитие наукоградов Подмосковья в 2026 году
В Подмосковье уделяют особое внимание развитию наукоградов. Ранее этот статус присвоили Долгопрудному.
Теперь город сможет получать федеральное финансирование, чтобы обеспечивать модернизацию научно-производственных комплексов. Кроме того, новый статус даст возможность ускорить социально-экономическое развитие.
«Долгопрудный — это восьмой наукоград в Московской области. Подмосковье является крупнейшим научным центром, в нашем регионе действуют еще семь наукоградов, уникальные институты РАН, университеты и инновационные кластеры», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Для реализации огромного научного потенциала Подмосковья необходимо создавать комфортные условия.
«Порядка 186 миллионов рублей выделено в 2026 году на социально-экономическое развитие подмосковных наукоградов. Эти средства предусмотрены на развитие научно-производственного комплекса, развитие инфраструктуры», — уточнил спикер регионального парламента.
Из бюджета Подмосковья выделили 82 миллиона рублей, из федерального — свыше 89 миллионов, а остальные средства поступили из бюджетов муниципалитетов.
Финансирование будет увеличено в связи с появлением еще одного наукограда.