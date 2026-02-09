Около 186 млн рублей выделили на развитие наукоградов Подмосковья в 2026 году

В Подмосковье уделяют особое внимание развитию наукоградов. Ранее этот статус присвоили Долгопрудному.

Теперь город сможет получать федеральное финансирование, чтобы обеспечивать модернизацию научно-производственных комплексов. Кроме того, новый статус даст возможность ускорить социально-экономическое развитие.

«Долгопрудный — это восьмой наукоград в Московской области. Подмосковье является крупнейшим научным центром, в нашем регионе действуют еще семь наукоградов, уникальные институты РАН, университеты и инновационные кластеры», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Для реализации огромного научного потенциала Подмосковья необходимо создавать комфортные условия.

«Порядка 186 миллионов рублей выделено в 2026 году на социально-экономическое развитие подмосковных наукоградов. Эти средства предусмотрены на развитие научно-производственного комплекса, развитие инфраструктуры», — уточнил спикер регионального парламента.

Из бюджета Подмосковья выделили 82 миллиона рублей, из федерального — свыше 89 миллионов, а остальные средства поступили из бюджетов муниципалитетов.

Финансирование будет увеличено в связи с появлением еще одного наукограда.